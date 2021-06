மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி அருகே கல்லூரி மாணவர் வெட்டிக்கொலை; ஆட்டோ டிரைவர் கைது + "||" + A college student was stabbed to death near Tenkasi yesterday. Police arrested the auto driver in this connection.

