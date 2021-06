மாவட்ட செய்திகள்

ெசங்கோட்டையில் போராட்டம் நடத்திய இளம்ெபண் மீது தற்கொலை முயற்சி வழக்கு + "||" + A case of attempted suicide has been registered against Abida, a young woman who was protesting in senkottai. Tensions are running high as the public complains about him.

