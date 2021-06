மாவட்ட செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ. பதவி ராஜினாமா குறித்து 10 நாட்களில் முடிவு அறிவிப்பேன் - ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பரபரப்பு பேட்டி + "||" + MLA I will announce the resignation within 10 days

எம்.எல்.ஏ. பதவி ராஜினாமா குறித்து 10 நாட்களில் முடிவு அறிவிப்பேன் - ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பரபரப்பு பேட்டி