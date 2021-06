மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் படம் ஏன் வைக்கவில்லை? என தி.மு.க.வினர் தட்டி கேட்டு தகராறு; 2 பேர் கைது + "||" + Why not put up a picture of the First-Minister? As the DMK knocked on the door and disputed; 2 people arrested

முதல்-அமைச்சரின் படம் ஏன் வைக்கவில்லை? என தி.மு.க.வினர் தட்டி கேட்டு தகராறு; 2 பேர் கைது