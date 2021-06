மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாராயம் காய்ச்சுபவர்கள் விற்பவர்கள் பற்றி பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்கலாம் + "||" + In the district of Kallakurichi The public can report information about those who sell alcohol

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சாராயம் காய்ச்சுபவர்கள் விற்பவர்கள் பற்றி பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்கலாம்