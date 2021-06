மாவட்ட செய்திகள்

சேத்தியாத்தோப்பு அருகேபச்சிளம் குழந்தையை கொன்ற தந்தை தற்கொலைசிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வந்தநிலையில் விபரீத முடிவு + "||" + The father who killed the child committed suicide

சேத்தியாத்தோப்பு அருகேபச்சிளம் குழந்தையை கொன்ற தந்தை தற்கொலைசிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வந்தநிலையில் விபரீத முடிவு