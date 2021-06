மாவட்ட செய்திகள்

காசிமேட்டில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்றபோது நடுக்கடலில் விசைப்படகு தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு + "||" + From Kaasimed When going fishing Boat in the Mediterranean Burned by fire

காசிமேட்டில் இருந்து மீன்பிடிக்க சென்றபோது நடுக்கடலில் விசைப்படகு தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு