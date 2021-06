மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அமைச்சர் எ.வ.வேலு பெருமிதம் + "||" + The spread of corona infection is controlled

