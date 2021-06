மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறை சந்தையில் பொருட்கள் வாங்க பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது + "||" + Crowds flocked to the Valparai market to buy goods

வால்பாறை சந்தையில் பொருட்கள் வாங்க பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது