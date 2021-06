மாவட்ட செய்திகள்

தன்னார்வலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்; கிருஷ்ணமுரளி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்

Certificate of appreciation for volunteers; Krishnamurali MLA Presented by

தன்னார்வலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்; கிருஷ்ணமுரளி எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார்