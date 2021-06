மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பஸ்கள் இயக்கம்; ஜவுளி, நகை கடைகள் திறப்பு. இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிய மக்கள் + "||" + Movement of government buses; Opening of textile and jewelery shops

அரசு பஸ்கள் இயக்கம்; ஜவுளி, நகை கடைகள் திறப்பு. இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிய மக்கள்