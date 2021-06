மாவட்ட செய்திகள்

ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்னோட்டமாக வருகிற டிசம்பர் மாதம் ஆளில்லா ராக்கெட்டை விண்ணுக்கு அனுப்ப திட்டம் - இஸ்ரோ தகவல் + "||" + The plan is to launch an unmanned rocket in December

