மாவட்ட செய்திகள்

2 மாதங்களுக்கு பிறகு வழிபாட்டுக்கு அனுமதி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் திரண்டு வந்து சாமி தரிசனம் + "||" + Permission for worship after 2 months: Devotees gather at Thiruthani Murugan Temple for Sami Darshan

2 மாதங்களுக்கு பிறகு வழிபாட்டுக்கு அனுமதி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் திரண்டு வந்து சாமி தரிசனம்