மாவட்ட செய்திகள்

முன்விரோதம் காரணமாக 4 ஆடுகளை கொன்று கல்குவாரியில் வீச்சு + "||" + Kill 4 sheep due to animosity and throw at the quarry

முன்விரோதம் காரணமாக 4 ஆடுகளை கொன்று கல்குவாரியில் வீச்சு