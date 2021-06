மாவட்ட செய்திகள்

அண்டை மாநிலங்களை போல் கர்நாடகத்திலும் மாநில கட்சியை மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் + "||" + The people should support the state party in Karnataka as well as in the neighboring states

