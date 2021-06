மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கல்வி கொள்கையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் - அஸ்வத் நாராயண் தகவல் + "||" + More emphasis on environmental protection in new education policy

புதிய கல்வி கொள்கையில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் - அஸ்வத் நாராயண் தகவல்