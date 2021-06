மாவட்ட செய்திகள்

75 நாட்களுக்கு பிறகு காரைக்கால் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்கின்றனர் + "||" + Karaikal trawler fishermen go to sea today after 75 days

75 நாட்களுக்கு பிறகு காரைக்கால் விசைப்படகு மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்கின்றனர்