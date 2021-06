மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.10 லட்சம் மு.க.ஸ்டாலினிடம், நடிகர் தியாகராஜன் வழங்கினார் + "||" + Actor Thiagarajan donated Rs 10 lakh to MK Stalin for the Corona Relief Fund

கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு ரூ.10 லட்சம் மு.க.ஸ்டாலினிடம், நடிகர் தியாகராஜன் வழங்கினார்