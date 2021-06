மாவட்ட செய்திகள்

7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கெடுக்கிற வகையில் தி.மு.க. அரசு செயல்படுகிறது-முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் குற்றச்சாட்டு + "||" + The DMK government is working to undermine the reservation

7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை கெடுக்கிற வகையில் தி.மு.க. அரசு செயல்படுகிறது-முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் குற்றச்சாட்டு