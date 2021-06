மாவட்ட செய்திகள்

வால்பாறை எஸ்டேட் பகுதியில் சாலையில் உலா வரும் காட்டு யானை + "||" + Wild elephant strolling down the road in the Valparai Estate area

வால்பாறை எஸ்டேட் பகுதியில் சாலையில் உலா வரும் காட்டு யானை