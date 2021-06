மாவட்ட செய்திகள்

பாலக்கரை பகுதியில் தொடர்ந்து போக்குவரத்து நெரிசல்;போலீசார் நடவடிக்கை + "||" + Police have taken steps to control the ongoing traffic congestion in the Palakkad area.

பாலக்கரை பகுதியில் தொடர்ந்து போக்குவரத்து நெரிசல்;போலீசார் நடவடிக்கை