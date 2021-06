மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஆன்லைன் டோக்கன் 15 நிமிடத்தில் முடிவடைந்தது + "||" + The online token for vaccination expires in 15 minutes

