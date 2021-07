மாவட்ட செய்திகள்

சாலையோரம் வசிப்பவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் + "||" + Roadside dwellers should be given priority in getting the corona vaccine

