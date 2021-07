மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வீடு, வீடாக காய்ச்சல் பரிசோதனை + "||" + Health workers are conducting house to house fever tests to prevent the 3rd wave of corona in Thoothukudi.

தூத்துக்குடியில் வீடு, வீடாக காய்ச்சல் பரிசோதனை