மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கைக்காரர்களை கடத்தி வந்ததாக தூத்துக்குடியை சேர்ந்த 2 பேர் கைது + "||" + Madurai Q Division police have arrested two persons from Thoothukudi for smuggling Sri Lankans into India in connection with the arrest of 27 people in Madurai.

இலங்கைக்காரர்களை கடத்தி வந்ததாக தூத்துக்குடியை சேர்ந்த 2 பேர் கைது