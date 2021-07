மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அருகே கொரோனா தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + The public gathered near Pollachi to vaccinate against corona

பொள்ளாச்சி அருகே கொரோனா தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள்