சென்னிமலை அருகே மீண்டும் அகழாய்வு தொடங்கியதுகொடுமணலில் பழங்கால கிணறு-கல்லறைகள் கண்டுபிடிப்பு;பாசிமணிகள்-கலைப்பொருட்களும் கிடைத்தன Discovery of well graves in excavation

