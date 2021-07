மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியின் குடும்பத்தினரை காலில் விழ வைத்து ஊரை விட்டு ஒதுக்கிய விவகாரம் - பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக தீர்வு + "||" + The issue of keeping the girl's family on their feet and leaving the city - a social solution in negotiations

சிறுமியின் குடும்பத்தினரை காலில் விழ வைத்து ஊரை விட்டு ஒதுக்கிய விவகாரம் - பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக தீர்வு