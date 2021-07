மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையின் முதல் மேம்பாலம் என்ற சிறப்பை பெற்ற அண்ணா மேம்பாலம் தனது 48-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடியது + "||" + Received the distinction of being Chennai's first flyover Anna Overpass celebrated her 48th birthday

சென்னையின் முதல் மேம்பாலம் என்ற சிறப்பை பெற்ற அண்ணா மேம்பாலம் தனது 48-வது பிறந்த நாளை கொண்டாடியது