மாவட்ட செய்திகள்

மாம்பட்டு கிராமத்தில் சூறைக்காற்றால் மரம் விழுந்து குடிசைகள் சேதம் + "||" + The storm caused the tree to fall and damage the huts

மாம்பட்டு கிராமத்தில் சூறைக்காற்றால் மரம் விழுந்து குடிசைகள் சேதம்