மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டி அருகே மாடியில் விளையாடிய குழந்தை தவறி விழுந்து பலி + "||" + The child who was playing on the floor fell and died

ஆண்டிப்பட்டி அருகே மாடியில் விளையாடிய குழந்தை தவறி விழுந்து பலி