மாவட்ட செய்திகள்

கைதி உடல் 71 நாட்களுக்கு பிறகு உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Prisoner body handed over to relatives after 71 days

கைதி உடல் 71 நாட்களுக்கு பிறகு உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு