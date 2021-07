மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா 3-வது அலை நவம்பரில் பரவும் - ஜெயதேவா மருத்துவமனை இயக்குனர் மஞ்சுநாத் பேட்டி