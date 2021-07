மாவட்ட செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் முறைகேடு; கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு + "||" + Abuse at the paddy procurement center; Farmers petition to the Collector

நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் முறைகேடு; கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு