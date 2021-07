மாவட்ட செய்திகள்

விமானத்தில் துப்பாக்கியை அனுப்ப முயன்ற டாக்டர் மீது வழக்கு + "||" + The case against the doctor who tried to send the gun on the plane

விமானத்தில் துப்பாக்கியை அனுப்ப முயன்ற டாக்டர் மீது வழக்கு