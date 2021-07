மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூர்களுக்கு சென்று திரும்பிய 2,500 டிரைவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Corona vaccine for 2500 drivers who went abroad and returned

வெளியூர்களுக்கு சென்று திரும்பிய 2,500 டிரைவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி