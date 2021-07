மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கூடுதலாக 5 கிலோ அரிசி வினியோகம் + "||" + Distribution of an additional 5 kg of rice to ration card holders

ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கூடுதலாக 5 கிலோ அரிசி வினியோகம்