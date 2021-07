மாவட்ட செய்திகள்

அய்யனார் கோவில் சிலைகளை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள் + "||" + Mysterious persons who damaged the idols of Ayyanar temple

அய்யனார் கோவில் சிலைகளை சேதப்படுத்திய மர்ம நபர்கள்