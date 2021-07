மாவட்ட செய்திகள்

காளைக்கான நடுகல்லை வரலாற்று ஆவண சான்றாக பாதுகாக்க கோரிக்கை + "||" + Request to preserve the tombstone as a historical documentary evidence

காளைக்கான நடுகல்லை வரலாற்று ஆவண சான்றாக பாதுகாக்க கோரிக்கை