மாவட்ட செய்திகள்

கார்வாரில் தடுப்பூசி மையத்திற்குள் நுழைய முயன்ற பொதுமக்கள் + "||" + Civilians trying to enter the vaccination center in Karwar

கார்வாரில் தடுப்பூசி மையத்திற்குள் நுழைய முயன்ற பொதுமக்கள்