மாவட்ட செய்திகள்

குடிபோதையில் சாலையோரம் படுத்து கிடந்தவர் கார் ஏறி இறங்கியதில் சாவு + "||" + A drunken man lying on the roadside got into a car and died

குடிபோதையில் சாலையோரம் படுத்து கிடந்தவர் கார் ஏறி இறங்கியதில் சாவு