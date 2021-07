மாவட்ட செய்திகள்

சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு முதியவர்கள் குழந்தைகள் வர தடை + "||" + Elderly children are not allowed to come to Choolakkal Mariamman temple

சூலக்கல் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு முதியவர்கள் குழந்தைகள் வர தடை