மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டைக்கு தேவையான ரெயில் வசதிகள் நிறைவேற்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா? + "||" + Will the peoples representatives take action to implement the railway facilities required for Pudukkottai

புதுக்கோட்டைக்கு தேவையான ரெயில் வசதிகள் நிறைவேற்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா?