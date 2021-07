மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்கள் இயக்கப்படுவதையொட்டி தஞ்சை பழைய, புதிய பஸ் நிலையத்தை சுத்தம் செய்து கிருமிநாசினி தெளிப்பு + "||" + As the buses run Tanjore old, new bus station Clean up Disinfectant spray

