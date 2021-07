மாவட்ட செய்திகள்

கைதானவரை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க வனத்துறையினர் பரிந்துரை + "||" + The Forest Department recommended that the detainee be placed under the Thugs Act

கைதானவரை குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க வனத்துறையினர் பரிந்துரை