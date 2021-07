மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது அணை கட்டுவதை எதிர்த்து திருச்சி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் மண்டை ஓடுகளுடன் விவசாயிகள் மறியல் + "||" + Farmers stir with skulls in front of Trichy Collector's Office

