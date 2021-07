மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வசிப்பவர் போல்முகநூல் பக்கத்தில் அறிமுகமாகி இளைஞர்களிடம் பணம் பறிக்கும் கும்பல் பொதுமக்களை உஷார்படுத்தும் திருச்சி மாநகர போலீசார் + "||" + Police have appealed to the public to be vigilant against gangs trying to extort money from youths by introducing themselves on a Facebook page as if they were living abroad.

