மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டூர் அருகே வீராக்கி கிராமத்திற்கு கொள்ளிடம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் மூலம் குடிநீர் வழங்க வேண்டும் + "||" + To Veerakki village near Kottur To provide drinking water through Kollidam partnership water project

கோட்டூர் அருகே வீராக்கி கிராமத்திற்கு கொள்ளிடம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் மூலம் குடிநீர் வழங்க வேண்டும்