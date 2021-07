மாவட்ட செய்திகள்

பாலக்கரையில்பஸ் மீது கல்வீச்சு; 2 பேர் கைது + "||" + Police have arrested two persons for throwing stones at a private bus in Trichy and breaking the glass.

