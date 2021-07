மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பெரியகோவிலில் நந்தியம்பெருமானுக்கு நடந்த பிரதோஷ வழிபாட்டில் பக்தர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Devotees participate in the Pradosa worship for Nandiyamperuman at the Tanjore Periyakoil

